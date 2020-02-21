Динамо шукає Кадару новий клуб у Китаї, – журналіст

Київське Динамо прагне продати 29-річного угорського захисника Тамаша Кадара.

"Ніхто не збирається поступатися Кадару. Всі пішли на принцип. Футболіст так і не зіграв за Динамо жодного матчу після того конфлікту. Шукають йому нову команду.

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Були чутки про Росію і московське Динамо, але там трансферне вікно закривається сьогодні, 21 лютого. Не думаю, що вони встигнуть його підписати.

У мене є інша інформація, що паралельно намагалися шукати варіанти в Китаї, тому що там трансферне вікно закривається 28 лютого. Але поки що нічого не чути. Динамо не хоче віддавати Кадара в оренду, а відразу продати", – розповів Сергій Болотніков в ефірі шоу "ТаТоТаке".

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