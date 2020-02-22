Михайличенко – о победе над Ворсклой: Динамо на верном пути – нужно научиться ставить точку

После победы над Ворсклой главный тренер Динамо Алексей Михайличенко выделил факторы, которые негативно повлияли на игру команды, а также прояснил ситуацию с Виктором Цыганковым.

"Конечно, мы все ждали весенней части чемпионата Украины, готовились к ее старту, и хотелось провести этот матч в совершенно иной атмосфере. А на деле ребятам чисто эмоционально было тяжело: мы как бы со сборов снова попали на ссборы – опять игра без зрителей на пустом стадионе. Нам не хватало сегодня эмоций, которые были нужны.

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В первых матчах после зимних сборов сказывается и большой объем проделанной работы, и погодный фактор, и то, что все команды на этом этапе находятся примерно в одинаковой физической готовности. Думаю, сегодня все в этом убедились. Несмотря на то, что поле как для февраля было хорошего качества, но, все же, оно пока далеко от своего идеального состояния.

Нужно отдать должное Ворскле: сегодня перед нами предстала совсем другая команда по сравнению с той, что мы видели в конце прошлого года. Юрию Максимову удалось перестроить игру команды, она сегодня показала добротный футбол, сыграла тактически грамотно. Было видно, что наш соперник целенаправленно готовился к матчу против нас.

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Что касается того, что игра стала нервной, то это произошло по той причине, что мы не смогли реализовать те моменты, которые создали. Было очень много брака в наших действиях. Не стал бы все списывать поле, не всегда дело было в нем. Но самое главное, что команда боролась до конца и получила желаемый результат.

Увидим ли мы Цыганкова в этом сезоне? Конечно! Эту неделя он уже работал в общей группе, провел три тренировки без всяких ограничений. Но он много пропустил, и ему нужно время для адаптации, для того, чтобы у нас была стопроцентная уверенность в том, что он готов выйти на поле. Не хочу загадывать, но, может, уже в ближайшем матче Цыганков будет с командой.

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Мы создаем много голевых моментов. Это обнадеживает, это говорит о том, что мы на верном пути. Просто нужно научиться ставить точку. Здесь все зависит от того, как ребятам удастся использовать свое индивидуальное мастерство.

Что касается Соля, то он тоже на сборах в некоторых матчах не уходил с поля без забитых мячей. Между ним и Русиным сейчас есть хорошая конкуренция. Уверен, что во второй части сезона им двоим хватит работы. Будем надеяться, что их конкуренция только принесет больше пользы команде.

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У нас сейчас в команде хорошая конкуренция, это касается не только Русина и Соля – многие позиций дублируются. В этой ситуации у каждого задача одна: выходить на поле и доказывать. Независимо от того, на какой период времени ты вышел. И это очень важно, что у нас есть футболисты, которыми мы в любой моменты матча можем усилить игру команды", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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