Де Пена відверто розповів про свої цілі у складі Динамо – в уругвайця великі амбіції

Уругвайский півзахисник Динамо Карлос Де Пена налаштований докласти максимум зусиль, щоб допомогти киянам здобувати трофеї.

"Для команди рівня Динамо не годиться бути поза груповим етапом Ліги чемпіонів та поза весняною частиною Ліги Європи. Ми намагалися кваліфікуватися до найпрестижнішого клубного турніру, а потім вийти з групи Ліги Європи, але не вийшло – і гравці дуже розчаровані.

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Звісно, ситуація не найкраща. Нам би хотілося здобути чемпіонство та продовжувати виступи в єврокубках. Але необхідно вчитися на власних помилках, зробити правильні висновки та врахувати їх на майбутнє. Усе, що ми можемо зробити зараз, – це здобути якомога більше перемог, щоб скоротити відставання від Шахтаря та спробувати виграти Кубок України. Вважаю, у нас є чудова можливість для цього й усе залежатиме від нас самих та нашої гри. А якщо при цьому ми ще зможемо кваліфікуватися до групового етапу Ліги чемпіонів, буде взагалі чудово.

Мої цілі в Динамо? По-перше, грати якомога краще, по-друге, здобувати титули та трофеї, адже вважаю Динамо командою, у якої вони мають бути. Також мені б дуже хотілося потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів та стати чемпіоном України. Для цього робитиму все від мене залежне, як я вже казав раніше, професійно ставлячись до справи. Саме таким бачу життя у футболі", – сказав Де Пена в інтерв'ю журналу "Динамо".

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