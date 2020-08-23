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Михайленко знайшов винних у втраченій перемозі СК Дніпро-1 над дебютантом УПЛ

17:13 - Читать на русском
Михайленко знайшов винних у втраченій перемозі СК Дніпро-1 над дебютантом УПЛ
Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 / УПЛ

Головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко поділився емоціями від матчу 1-го туру УПЛ проти Інгульця (1:1).

42’ Денис Балан
 
Андрій Цуріков 33’
33’ Андрій Цуріков
42’ Денис Балан

"Зрозуміло, ми незадоволені очком. Бажали більшого, бажали перемогти. На жаль, не вийшло. Напевно, звинувачувати треба самих себе та реалізацію. Було багато моментів у другому таймі, щоб забити переможний гол. Не все було ідеально і у побудові гри, але, враховуючи наш ресурс на цій стадії чемпіонату, ми створили багато. Треба бути більш сфокусованими у завершальній стадії.

Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Недооцінки не було. Ми знали суперника, те, як вони грають. Була і добра гра воротаря, і, напевно, не вистачило везіння. Били багато з вигідних позицій, з воротарського, з 8-10 метрів. Можливо, не вистачило холоднокров’я. Не треба було сильно бити, потрібна була влучність. Але все це після гри вже є історією.

У порівнянні з попереднім сезоном ми і оновилися, і втратили велику кількість гравців. Наша селекційна робота триває, будуть ще придбання. Гравці, яких ми підписали, – це певне підсилення. Ми стали сильнішими, але потребуємо стабільнішого та глибшокого складу і низку позицій підсилимо", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ дніпряни втратили перемогу над Інгульцем і розписали з новачком турніру бойову нічию 1:1.

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Інгулець - СК Дніпро-1 Інгулець Інгулець УПЛ Дмитро Дмитро Михайленко
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