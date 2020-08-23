Михайленко знайшов винних у втраченій перемозі СК Дніпро-1 над дебютантом УПЛ

"Зрозуміло, ми незадоволені очком. Бажали більшого, бажали перемогти. На жаль, не вийшло. Напевно, звинувачувати треба самих себе та реалізацію. Було багато моментів у другому таймі, щоб забити переможний гол. Не все було ідеально і у побудові гри, але, враховуючи наш ресурс на цій стадії чемпіонату, ми створили багато. Треба бути більш сфокусованими у завершальній стадії.

Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Недооцінки не було. Ми знали суперника, те, як вони грають. Була і добра гра воротаря, і, напевно, не вистачило везіння. Били багато з вигідних позицій, з воротарського, з 8-10 метрів. Можливо, не вистачило холоднокров’я. Не треба було сильно бити, потрібна була влучність. Але все це після гри вже є історією.

У порівнянні з попереднім сезоном ми і оновилися, і втратили велику кількість гравців. Наша селекційна робота триває, будуть ще придбання. Гравці, яких ми підписали, – це певне підсилення. Ми стали сильнішими, але потребуємо стабільнішого та глибшокого складу і низку позицій підсилимо", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ дніпряни втратили перемогу над Інгульцем і розписали з новачком турніру бойову нічию 1:1.

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ