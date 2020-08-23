Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ

Інгулець дебютував в УПЛ матчем проти СК Дніпро-1 на Дніпро Арені, який формально був домашнім для команди з Петрового. Поєдинок розпочався у спокійному руслі, але поступово футболісти розбігались, що вилилось у моменти: дніпровці могли відкрити рахунок прямим ударом Кравченка зі штрафного на 9-й хвилині (вище воріт) та після пасу Адамюка на Довбика на порожні ворота (Кучеренко врятував) – петровці ж могли покарати за марнотратство на 13-й, коли Щедрий пробивав з відскоку по центру (Сарнавський парирував). Здавалося, що зараз піде заруба.

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Втім, це були останні небезпечні епізоди аж до 33-ї хвилини, коли СК Дніпро-1 внаслідок обрізки гостей провів контратаку з вриванням Довбика у штрафний та пасом під потужний удар Цурікова – 0:1! На 37-й хвилині Довбик міг подвоїти перевагу, пробивши з гострого кута, однак Шуст парирував. Тепер вже настав час Інгульцю карати суперника: на 42-й хвилині Щедрий красиво змістився з лівого флангу в центр та віддав передачу на Балана, а той метрів з 22-х наважився пробити у дальній кут – 1:1! Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

По перерві на полі з'явився Когут, а СК Дніпро-1 відверто перехопив ініціативу. Це могло вилитись у гол вже на 50-й хвилині, коли Хобленко розібрався із захисниками в штрафному та вистрілив по воротах – Шуст парирував, а Цуріков з добивання запустив м'яч вище воріт. На 57-й стався ще один момент: Довбик пробив з розвороту, м'яч вдало зрикошетив від Запорожця на Когута, а той пробив – прямо в Шуста! Потім дніпровці обложили карний майданчик Інгульця, що принесло два шикарних епізоди на 66-й та 67-й хвилинах – Когут з дистанції поцілив у поперечину, а Адамюк випередив Шуста при кутовому й завдав удару в порожні ворота. Дебютантів УПЛ врятував квасний.

В останні 15 хвилин матчу Інгульцю вдалося вирівняти хід зустрічі. СК Дніпро-1 вже не так сильно тиснув, але на 75-й міг вирвати перемогу зусиллями Дубінчака та Хобленка – перший виконав класну подачу на лінію воротарського, а другий головою пробив вище воріт. Петровці ж могли забити вже під завершення поєдинку внаслідок прориву Сітчінави та скидки під удар дальній Мкомоли – м'яч пролетів поруч з правою стійкою! Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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