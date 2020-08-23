Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У дебютному поєдинку в українській Прем'єр-лізі Інгулець втримав нічию з СК Дніпро-1 (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

В історичному для команди з Петрового матчі саме підопічні Лавриненка пропустили першими. СК Дніпро-1, скориставшись помилкою суперника, на 33-й хвилині зусиллями Андрія Цурікова вийшов вперед.

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Ще до перерви номінальні господарі відігрались: Денис Балан, після зручної передачі Артема Щедрого, зважився на дальній удар з 22-х метрів – м'яч влетів у дальній кут воріт. По перерві ближчим до перемоги були дніпряни, однак матч так і закінчився бойовою нічиєю.

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ