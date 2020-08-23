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Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16:44 - Читать на русском
Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 / УПЛ

У дебютному поєдинку в українській Прем'єр-лізі Інгулець втримав нічию з СК Дніпро-1 (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

42’ Денис Балан
 
Андрій Цуріков 33’
33’ Андрій Цуріков
42’ Денис Балан

В історичному для команди з Петрового матчі саме підопічні Лавриненка пропустили першими. СК Дніпро-1, скориставшись помилкою суперника, на 33-й хвилині зусиллями Андрія Цурікова вийшов вперед.

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Ще до перерви номінальні господарі відігрались: Денис Балан, після зручної передачі Артема Щедрого, зважився на дальній удар з 22-х метрів – м'яч влетів у дальній кут воріт. По перерві ближчим до перемоги були дніпряни, однак матч так і закінчився бойовою нічиєю.

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Інгулець - СК Дніпро-1 УПЛ Інгулець Інгулець СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Відеоновини
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