Інгулець — СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В історичному для команди з Петрового матчі саме підопічні Лавриненка пропустили першими. СК Дніпро-1, скориставшись помилкою суперника, на 33-й хвилині зусиллями Андрія Цурікова вийшов вперед.
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Ще до перерви номінальні господарі відігрались: Денис Балан, після зручної передачі Артема Щедрого, зважився на дальній удар з 22-х метрів – м'яч влетів у дальній кут воріт. По перерві ближчим до перемоги були дніпряни, однак матч так і закінчився бойовою нічиєю.
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