Михайленко нашел виновных в упущенной победе СК Днепр-1 над дебютантом УПЛ

"Разумеется, мы недовольны очком. Хотели большего, хотели победить. К сожалению, не получилось. Наверное, обвинять надо самих себя и реализацию. Было много моментов во втором тайме, чтобы забить победный гол. Не все было идеально и в построении игры, но, учитывая наш ресурс на этой стадии чемпионата, мы создали много. Надо быть более сфокусированными в завершающей стадии.

Ингулец – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Недооценки не было. Мы знали соперника, то, как они играют. Была и хорошая игра вратаря, и, наверное, не хватило везения. Били многие из выгодных позиций, из вратарской, с 8-10 метров. Возможно, не хватило холоднокровья. Не надо было сильно бить, нужна была меткость. Но все это после игры уже история.

По сравнению с предыдущим сезоном мы и обновились, и потеряли большое количество игроков. Наша селекционная работа продолжается, будут еще приобретения. Игроки, которых мы подписали, – это определенное усиление. Мы стали сильнее, но нуждаемся в более стабильном и более глубоком составе и ряд позиций усилим", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в первом туре УПЛ днепряне упустили победу над Ингульцом и расписали с новичком турнира боевую ничью 1:1.

Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ