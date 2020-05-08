Михайленко: Зекономили трохи грошей, якщо треба буде – і на трьох автобусах доїдемо

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думками щодо варіанту догравання сезону УПЛ в одному місті.

"Якщо логіка в проведенні матчів першої шістки в Києві ще є, оскільки чотири команди фактично знаходяться в столиці, то для нашої групи матчі у Львові або в Дніпрі більш ніж незручні. Думаю, що нам треба грати по-старому.

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Навіть якщо команди зобов'яжуть їздити на матчі трьома автобусами – нічого страшного, поїдемо. За час карантину ми заощадили трохи грошей, адже не було матчів в УПЛ, не грав дубль, U-19. Тому, якщо треба буде, доїдемо і на трьох автобусах. Головне, щоб була можливість і дозволили дограти матчі, які залишилися", – сказав Михайленко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 15 травня УПЛ проведе онлайн-засідання, на якому буде вирішена подальша доля сезону.

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