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СК Дніпро-1 готовий відновити групові тренування вже наступного тижня

8 травня 11:09 91 Читать на русском
СК Дніпро-1 готовий відновити групові тренування вже наступного тижня
Тренування СК Дніпро-1 / Сайт клубу

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко озвучив плани щодо підготовки до можливого відновлення сезону.

"Гадаю, що чемпіонат України може поновитися 30 травня. Все ж карантин послаблюється. Є загроза сплеску вірусу, але наразі я вірю у повернення футболу. Ми готуємо групові тренування з 11 травня. У ці дні вже теж потихеньку працюємо групами, по дві і по чотири людини, але дотримуємося при цьому необхідної дистанції.

Михайленко виділив дві топ-команди, які він вивчав під час карантину

Наші легіонери тут, на місці, у них хороші умови для життя на базі, вони ізольовані від зовнішнього життя. Ми регулярно з ними спілкуємося. Деякі хлопці, які мешкають в Одесі, в Києві, тренувалися самостійно віддалено, але до 11 травня вони приїдуть в Дніпро. Деяким хлопцям ще потрібне відновлення, потрібна підготовча робота", – підкреслив Михайленко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, 15 травня УПЛ проведе онлайн-засідання, на якому буде вирішена подальша доля сезону.

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Теги
коронавірус СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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