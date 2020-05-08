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Михайленко: Сэкономили немного денег, если надо будет – и на трех автобусах доедем

8 мая 23:14 24 Читати українською
Михайленко: Сэкономили немного денег, если надо будет – и на трех автобусах доедем
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мыслями относительно варианта доигрывания сезона УПЛ в одном городе.

Если логика в проведении матчей первой шестерки в Киеве еще есть, поскольку четыре команды фактически находятся в столице, то для нашей группы матчи во Львове или в Днепре более чем неудобны. Думаю, что нам надо играть "по старинке".

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Даже если команды обяжут ездить на матчи тремя автобусами – ничего страшного, поедем. За время карантина мы сэкономили немного денег, ведь не было матчей в УПЛ, не играл дубль, U-19. Поэтому, если надо будет, доедем и на трех автобусах. Главное, чтобы была возможность и позволили доиграть матчи, которые остались", – сказал Михайленко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 15 мая УПЛ проведет онлайн-заседание, на котором будет решена дальнейшая судьба сезона.

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Теги
коронавирус СК Днепр-1 СК Днепр-1 УПЛ Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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