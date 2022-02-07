Оборонець Аталанти Робін Госенс, якого взимку орендував Інтер, розповів, як Ньюкасл фінансово спокушав його до переїзду в Англію.

"У мене була пропозиція від "сорок", але я її відхилив. Це поставило б під загрозу мої спортивні цілі.

Інтер викупить Госенса за чудернацької умови

Думаю, що замислитися над таким – дуже по-людськи. Якщо є варіант заробити набагато більше за ту ж роботу в іншому клубі, покажіть мені кого-небудь, хто просто скаже: "Ні, дякую".

Тут річ не лише у мені. Я, мабуть, міг би забезпечити ще кілька поколінь моєї родини за ці гроші", – цитує Госенса Kicker.

Нагадаємо, Інтер орендував Робіна в Аталанти. В угоді прописане обов'язкове право викупу. Воно активується, коли Інтер заб'є свій перший офіційний гол у сезоні 2022/23. Футболку "Богині" німець одягав з 2017-го.

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