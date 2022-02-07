"У меня было предложение от "сорок", но я его отклонил. Это поставило бы под угрозу мои спортивные цели.

Интер выкупит Госэнса при странном условии

Думаю, что задуматься над таким – очень по-человечески. Если есть вариант заработать гораздо больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: "Нет, спасибо".

Здесь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи за эти деньги", – цитирует Госенса Kicker .

Напомним, Интер арендовал Робина у Аталанты. В соглашении прописано обязательное право выкупа, оно активируется, когда Интер забьет свой первый официальный гол в сезоне 2022/23. Футболку "Богини" немец одевал с 2017-го.

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