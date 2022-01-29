Захисник Інтера Робін Госенс залишиться у складі "нерадзуррі" у статусі повноцінного гравця міланців після виконання специфічної умови.

Як відомо, Госенс став гравцем Інтера на правах оренди з правом викупу за певних умов. Журналіст Sky Germany Флоріан Плеттебург розкрив домовленість, при виконанні якої "нерадзуррі" мають викупити німця з Аталанти, повідомляє Get Football News Germany.

Госенс офіційно перейшов з Аталанти в Інтер

Зазначається, що опція викупу, прописана в контракті, активується, коли Інтер заб'є свій перший офіційний гол у сезоні 2022/23. Додамо, що чинний чемпіон Італії має викласти 25 млн євро плюс бонус за Робіна.

В поточному сезоні Госенс провів 8 матчів за бергамасків, забив 2 голи і віддав 1 асист. Наприкінці вересня лівий захисник отримав травму і відтоді не виходив на поле.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд