"Я спланував гру так, як треба, з володінням, проривом лінії, і якщо я буду керувати у вівторок у Києві, ми зробимо те ж саме. Ми спробуємо знову підняти команду, гравці знають, що вони дуже хороші, і мають вірити в себе. У мене було дуже мало часу на роботу. Я намагався навести порядок в обороні та в атаці, і я думаю, що хлопці здійснили великий прогрес, ми виправили кілька речей.

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Коли є негативний результат, важко відновитися. Таке відчуття, що Барселона не отримала винагороду за виконану роботу. Ми контролювали гру, мали шанси, виправляли помилки в перерві, що спрацювало, а суперник забив завдяки зусиллям одного гравця. У нас були шанси, але ми їх не реалізували", – наводить слова Бархуана Marca.

Нагадаємо, фахівець став виконувачем обов'язків головного тренера Барселони після звільнення Кумана та провів свою дебютну гру на чолі каталонців, яка завершилась нічиєю з Алавесом (1:1).

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