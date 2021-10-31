"Блаугранас" мають жахливу звістку з клубного лазарету перед протистоянням з Динамо у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона точно не зможе розраховувати на Френкі де Йонга, Жерара Піке, Педрі, Серхі Роберто, Рональда Араухо та Серхіо Агуеро у матчі проти Динамо, інформує AS. Усі гравці будуть недоступні через травми. Але і це ще не все – під питанням участь у поєдинку Ансу Фаті та Усмана Дембеле.

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Видання назвало ймовірний стартовий склад на гру в Києві. Місце у воротах звично залишиться за тер Штегеном. У захисті мають зіграти Мінгеса, Ерік Гарсія, Лангле та Альба. Півзахист утворять Серхіо Бускетс, Ніко та Гаві, а трійка нападників – Дест, Депай та Коутінью.

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До слова, матч Ліги чемпіонів Динамо – Барселона відбудеться вже 2 листопада, початок зустрічі о 22:00. Каталонці наразі треті у групі E з 3 очками в активі, а "біло-сині" – останні (1 пункт).

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