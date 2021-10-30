Барселона розписала нічию з Алавесом в рамках 10-го туру Ла Ліги. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Поразка від Райо Вальєкано три дні тому переповнила чашу терпіння керівництва Барселони. Рональда Кумана оперативно звільнили. Команду тимчасово очолив Серхі Бархуан. Дебютувати йому випало проти потенційно зручного суперника – каталонці взяли собі за звичку доволі регулярно громити Алавес. Серед кадрових втрат варто виокремити Дембеле (вже давно не новина), Фаті та Роберто.

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Барселона номінально вийшла грати в атакувальній формації 4-3-3, але на практиці знову грала з трьома центрбеками. Мінгеса належним чином не підтримував атаку, а Дест звично для себе закривав увесь правий фланг. Американець в оборонній фазі регулярно опускався в лінію до своїх захисників. Також Сержіньйо активно працював попереду, але без м'яча часто займав неправильну позицію, втрачав свого гравця, що намагався компенсувати швидкістю.

Загалом ми не побачили системних змін у грі Барселони. Та й очікувати на них було наївно. Надто мало часу минуло для змін. У першому таймі каталонці значно більше тримали м'яч. Зрештою, гості не дуже намагалися цьому перешкоджати. Однак перший удар в площину глядачі побачили аж на 18-й хвилині. Це Ерік Гарсія після подачі з кутового змусив голкіпера продемонструвати дива реакції. Згодом Агуеро метрів із 20-ти пробив неточно, і вже під завісу першої половини здалеку бив Депай – прямо в руки Сівери.

Обом тренерам довелося робити заміни ще до перерви. Спочатку поле покинув захисник Алавеса Хімо Наварро, замість якого вийшов Мартін Агіррегабірія. На 41-й хвилині була черга Серхіо Агуеро. Аргентинець не зміг продовжити гру після боротьби за м'яч. У якийсь момент на газоні з'явилися ноші та еклектрокар, але Агуеро зумів піти до лави запасних самостійно. Дуже тривожна ситуація, адже вже у вівторок Барселоні грати проти Динамо в Лізі чемпіонів.

На старті другого тайму протягом 10-ти хвилин команди створили більше, ніж за увесь попередній. Депаю дали занадто багато простору. Нідерландець прийняв м'яч на лінії штрафного і розкішним ударом поцілив у дальню дев'ятку. Цей шедевр мав би додати впевненості Барселоні, але відповідь прилетіла блискавична. Луїс Ріоха почав забіг майже поблизу центрального кола, разом із Хоселу перехитрив захисників Барселони і, опинившись перед тер Штегеном, покотив м'яч повз німця. 1:1 на 52-й хвилині.

Коутінью оперативно намагався повернути лідерство своїй команді. Бразилець розібрався з двома захисниками і бив під поперечину. Сівера у стрибку перевів на кутовий. Можливо, Депай витратив усю удачу на гольовий удар. Пояснити два наступні промахи з куди перспективніших позицій важко. Спочатку нідерландець влучив у стійку, а згодом – у голкіпера. В середині тайму становище Барселони ускладнилося. Ще одна травма. Тепер у Жерара Піке. Автор переможного гола у ворота Динамо покинув поле, накульгуючи. Невдовзі ще й Ніко Гонсалес заміну попросив.

Завершальні хвилини минули у марних спробах каталонців вирвати перемогу. Нічия дозволила Барселоні набрати лише 16 очок та піднятися на 9-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Своєю чергою, Алавес залишився над зоною вильоту.

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