"Я спланировал игру так, как надо, с владением, прорывом линии, и если я буду управлять во вторник в Киеве, мы сделаем то же самое. Мы попытаемся снова поднять команду, игроки знают, что они очень хорошие и должны верить в себя. У меня было очень мало времени на работу. Я пытался навести порядок в обороне и атаке, и я думаю, что ребята совершили большой прогресс, мы исправили несколько вещей.

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Когда есть отрицательный результат, тяжело восстановиться. Такое ощущение, что Барселона не получила вознаграждение за проделанную работу. Мы контролировали игру, имели шансы, исправляли ошибки в перерыве, а соперник забил благодаря усилиям одного игрока. У нас были шансы, но мы их не реализовали", – приводит слова Бархуана Marca.

Напомним, специалист стал исполняющим обязанности главного тренера Барселоны после увольнения Кумана и провел свою дебютную игру во главе каталонцев, завершившуюся ничьей с Алавесом (1:1).

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