В останніх матчах "містяни" програли Арсеналу, а також зіграли внічию з Челсі, Ліверпулем і Тоттенхемом. "Станом на сьогоднішній день у мене є відчуття, що ми виграємо Прем'єр-лігу. Якщо ми гратимемо на тому рівні, який показували проти Ліверпуля і Тоттенхема, ми виграємо її знову. За кількістю створених моментів ми перебуваємо на одному рівні з попередніми сезонами.

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Люди не вірять у це лише після трьох нічиїх, але ми відчуваємо, що збираємося зробити це знову. Ми усвідомлюємо, що зробити це буде непросто – жодна команда раніше не вигравала титул чотири роки поспіль. Буде складно, але так само складно нам було і в минулому сезоні", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

У середу, 6 грудня, Ман Сіті зіграє на виїзді з четвертою командою чемпіонату Астон Віллою. Після 14 турів в АПЛ "містяни" перебувають на третьому місці турнірної таблиці, поступаючись Арсеналу і Ліверпулю кількома очками.

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