FA висунула Манчестер Сіті звинувачення в неповазі гравців до судді в матчі з Тоттенхемом.

Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно висунула "містянам" звинувачення за поведінку гравців команди щодо головного арбітра матчу з Тоттенхемом Саймона Хупера. Про це інформує офіційний Твіттер FA.

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На 90+4-й хвилині матчу 14-го туру чемпіонату Англії латераль Тоттенхема Емерсон порушив правила проти Ерлінга Холанда, і Хупер забарився з рішенням. Спочатку головний арбітр зустрічі дозволив продовжити гру, а потім різко дав свисток – коли Джек Гріліш виходив на побачення з воротарем "шпор".

Після цього епізоду кілька гравців Сіті "налетіли" на суддю, і Хупер був змушений заспокоювати їх жовтими картками. Зокрема, попередження отримав Ерлінг Холанд. Після фінального свистка норвежець не заспокоївся і накричав на Хупера, висловлюючи своє невдоволення його манерою суддівства.

Манчестерському клубу було висунуто звинувачення за те, що "містяни" не змогли забезпечити належну поведінку своїх футболістів. Сіті зможе відповісти на звинувачення FA до 7 грудня.

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