В последних матчах "горожане" проиграли Арсеналу, а также сыграли вничью с Челси, Ливерпулем и Тоттенхэмом. "По состоянию на сегодняшний день у меня есть ощущение, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы будем играть на том уровне, который показывали против Ливерпуля и Тоттенхэма, мы выиграем её снова. По количеству созданных моментов мы находимся на одном уровне с предыдущими сезонами.

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Люди не верят в это всего лишь после трех ничьих, но мы чувствуем, что собираемся сделать это снова. Мы осознаём, что сделать это будет непросто – ни одна команда прежде выигрывала титул четыре года подряд. Будет сложно, но точно так же сложно нам было и в прошлом сезоне", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В среду, 6 декабря, Ман Сити сыграет на выезде с четвёртой командой чемпионата Астон Виллой. После 14 туров в АПЛ "горожане" находятся на третьем месте турнирной таблицы, уступая Арсеналу и Ливерпулю несколько очков.

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