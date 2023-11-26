"Програвати так дуже боляче, але ми повинні швидко перегорнути сторінку, відштовхуючись від тієї впевненості, яку продемонстрували сьогодні.

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Зустріч проти Фрозіноне повинна стати для нас уроком. Нам є над чим працювати. Ми знаємо, що повинні забивати на виїзді, але я думаю, що сьогоднішня гра була однією з найкращих виїзних ігор, які ми зіграли цього року.

Маліновський? Ми знаємо його чесноти, його силу, сьогодні він добре зіграв, як і його партнери по команді", – цитує наставника Дженоа Tuttosport.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський забив єдиний гол "грифонів" в матчі проти Фрозіноне (1:2). Це перший м'яч українця в поточному сезоні.

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