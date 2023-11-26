"Мы знаем его качества, его силу": тренер Малиновского скромно отреагировал на чудо-гол украинца
Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал поражение от Фрозиноне (1:2) в 13-м туре чемпионата Италии.
"Проигрывать так очень больно, но мы должны быстро перевернуть страницу, отталкиваясь от той уверенности, которую продемонстрировали сегодня.
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Встреча против Фрозиноне должна стать для нас уроком. Нам есть над чем работать. Мы знаем, что должны забивать на выезде, но я думаю, что сегодняшняя игра была одной из лучших выездных игр, которые мы сыграли в этом году.
Малиновский? Мы знаем его добродетели, его силу, сегодня он хорошо сыграл, как и его партнеры по команде", – цитирует наставника Дженоа Tuttosport.
Напомним, что Руслан Малиновский забил единственный гол "грифонов" в матче против Фрозиноне (1:2). Это первый мяч украинца в нынешнем сезоне.
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