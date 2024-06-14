Український півзахисник Андрій Гамзик став гравцем Байєра, повідомляє Legioners.ua.

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15-річний футболіст підписав з чемпіоном Німеччини контракт терміном на 4 роки і виступатиме за команду U-17.

Минулий сезон наш земляк провів у Фортуні U-15 із Дюссельдорфа. У першому колі він у 12 матчах забив 7 голів і віддав 3 асисти, а другу частину пропустив через ушкодження.

Нагадаємо, Гамзик – вихованець Металіста 1925. У 2022 році він разом з колективом U-14 виграв турнір Novesia Cup, в якому харків'яни перемагали однолітків з Борусії Д, Борусії М, Фортуни та Кельна. Андрія тоді було визнано найкращим гравцем турніру.

До слова, нині за молодіжні команди Байєра вже виступають два українці – 17-річний голкіпер Олександр Петренко та 16-річний форвард Артем Степанов.

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