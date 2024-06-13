Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, придбання Дугласа Луїса обійдеться туринському клубу в 20 млн євро і двох гравців на додачу. Луїс уже погодив терміни контракту зі "Старою синьйорою" та умови контракту. Таким чином, бразилець максимально наблизився до цього трансферу – "сильніше, ніж будь-коли".

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Повідомляється, що у зворотному напрямку вирушать хавбек Вестон Маккенні та латераль/вінгер Семюел Ілінг. Маккенні буде радий повернутися в АПЛ, але йому доведеться піти на поступки заради цього трансферу – у нього дуже "комфортний" контракт з Ювентусом. А ось Ілінг поки що не переконаний, що переїзд до Англії піде йому на користь. Наразі Семюел намагається розібратися, наскільки сильно Унаї Емері буде на нього розраховувати.

Угодою з переходом Луїса в Ювентус займається відомий агент Кіа Джурабчан.