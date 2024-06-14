МВС Німеччини буде скрупульозно опікати українську команду від можливих провокацій.

"Збірній України під час Євро-2024 буде надано особливий захист.

Румунія – Україна: перший матч "синьо-жовтих" на Євро прокоментує зірковий дует, який служить в ЗСУ

Для нас це особливий виклик, і ми готуємося до цього", – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня по 14 липня. Збірна України виступатиме у групі Е, де боротиметься за вихід в 1/8 фіналу турніру з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Свій перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть 17 червня проти румунів. Початок зустрічі о 16:00.

Збірна України провела незвичне перше тренування на Євро-2024 – тисячі глядачів, виконання гімну і очікувана втрата