В рамках програми дня у 13-му турі Серії А 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 13-й тур

Кальярі – Монца – 1:1

Голи: Доссена, 10 – Маріч, 61

Емполі – Сассуоло – початок о 16:00

Фрозіноне – Дженоа – початок о 16:00

Рома – Удінезе – початок о 19:00

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Кальярі у рідних стінах розписав нічию з Монцою. Голи в активі Доссени та Маріча. Цей результат виявився невигідним для обох команд – підопічні Клаудіо Раньєрі не змогли покинути зону вильоту, а проект покійного Сільвіо Берлусконі втратив шанс зачепитись за зону Ліги конференцій.

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