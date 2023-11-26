Українець в матчі проти Фрозіноне відзначився красивим голом, який став дебютним для нього в поточному сезоні Серії А у складі "грифонів".

Маліновський фірмовою гарматою забив перший гол у сезоні Серії А та став найкращим у Дженоа

Згідно з даними Opta, лише Ліонель Мессі (23) забив більше голів з-за меж штрафного майданчика, ніж Руслан Маліновський (16) серед гравців з топ-5 європейських чемпіонатів з моменту свого дебюту в Італії (25 серпня 2019 року).

Нагадаємо, що влітку український півзахисник перейшов з Марселя в Дженоа. В 11 матчах Маліновський забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Маліновський розкішною гарматою відкрив лік голам за Дженоа, Коваленко знову забив, але не врятував Емполі від фіаско