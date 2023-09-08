У Південній Америці стартувала кваліфікація на ЧС-2026. Детальніше про перші поєдинки за путівки на Мундіаль читайте в цій новині на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, Південна Америка, 1-й тур

Парагвай – Перу – 0:0

Вилучення: Адвінкула, 45 (Перу)

Колумбія – Венесуела – 1:0

Гол: Борре, 46

Аргентина – Еквадор – 1:0

Гол: Мессі, 78

Парагвай та Перу в стартовому матчі відбору до ЧС-2026 не порадували глядачів голами. Перуанці весь другий тайм провели у меншості. Це 33-річний Адвінкула, який у 2012 році за 200 тисяч євро переходив у сімферопольську Таврію, але не пограв там і швидко перебрався до Хоффенхайма за 900 тисяч, отримав другу жовту картку перед перервою. Утім, це не допомогло Парагваю. Колумбія ж мінімально обіграла Венесуелу – Борре на старті другого тайму замкнув навіс Аріаса.

Стартувала з перемоги і Аргентина, хоча чемпіонам світу довелось помучатись проти Еквадора. "Альібеселестес" попри свою перевагу в контролі м'яча забити ніяк не могли аж до 78 хвилини. Мессі у вже звичному для себе стилі перекинув стінку зі штрафного та відправив м'яч у сітку воріт, принісши перші три очки Аргентині.