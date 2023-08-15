Тренер сенсаційного лідера і герой проти СК Дніпро-1 – УПЛ оголосила найкращих за підсумками третього туру
06:30 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначила тренера та гравця, які найкраще проявили себе у черговому турі.
90’ Ілля Квасниця
Нагороди забрали Олександр Бандура та Віталій Пономарьов, інформує прес-служба ліги.
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Голкіпер Миная відбив пенальті і допоміг команді здобути сенсаційну нічию проти СК Дніпро-1. Понамарьов з Рухом підтвердив статус головного відкриття старту сезону. Львів'яни мінімально здолали Полісся і закріпилися на вершині з максимумом очок.
Нагадаємо, наступний тур УПЛ стартує у п'ятницю, 18 серпня.
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