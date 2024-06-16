Словенці та данці зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Словенії та Данії стартує о 19:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Штутгарті. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

Обидві збірні опинилися в групі C, де також є Сербія та Англія. Суперники Словенії та Данії зіграють між собою трішки пізніше – їхня зустріч почнеться о 22:00.

Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.

Стартові склади:

Словенія:

Данія: