"Миколенко? Травма, яку він отримав, не заживає за один-два дні. Ми бачимо, як він працює, і сподіваємося, що він повернеться якомога швидше.

Ребров остаточно визначився з долею Миколенка на стартовий матч Євро-2024 проти Румунії

Я думаю, що для України дуже важливо бути на цій сцені. У нашій країні футбол зараз не на першому місці. Всі гравці, коли ми починаємо грати, отримують величезне задоволення. Це важкий час, але перебування на полі приносить гравцям величезне задоволення.

Дуже важливо, що ми працюємо разом вже рік. Я бачу, що гравці набагато краще розуміють, що ми намагаємося від них отримати. Ми розуміємо один одного набагато краще, ніж на початку. Ми повинні поважати наших суперників і концентруватися на кожному матчі.

Румунія останнім часом дуже добре грає. У них є кілька дуже хороших молодих гравців. Це команда, яка розуміє, що має в своєму розпорядженні. У них дуже швидкі гравці, що в основному і дозволило їм пробитися на Євро-2024.

Нам подобається грати в Німеччині. Ми грали товариський матч у Бремені (у червні 2023 року – прим.). Ми бачимо організацію – вона безпрецедентна. Коли ми приїжджаємо до Німеччини, то завжди відчуваємо, що граємо вдома.

Війна в нашій країні дає більше мотивації нашим гравцям. Я впевнений, що вони дуже пишаються нами. Коли ти тут, щоб показати дух України, це дуже важливо. Цей турнір дійсно про дух нашої країни", – наводить слова Реброва офіційний сайт УЄФА.

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