Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч зізнався, що планує взяти участь у фестивалі італійської пісні Санремо. Конкурс пройде з 2 по 6 березня цього року. До нього планують залучити і лідера Мілана Златана Ібрагімовіча.

"Ібрагімовіч і я будемо двома циганами на сцені. Я не знаю, що може трапитись. Буде весело, але я не знаю, чи будемо ми співати. Найгірше, що я вмію робити – це співати і танцювати.

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Я не уявляю, наскільки це буде огидно, але треба піти туди, щоб подивитись, що з цього вийде. Ібра теж не вміє співати, але танцює він значно краще, ніж я", – цитує Міхайловіча Telegraf.

Очікується, що Златан Ібрагімовіч та Сініша Міхайловіч проситимуть у своїх клубів відпуск на період з 2 по 6 березня для участі в одному з найпопулярніших пісенних конкурсів Італії, який проводять з 1951 року.

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