Конфлікт між Златаном Ібрагімовічем та Ромелу Лукаку знайшов своє відображення у вуличному мистецтві.

Велетенський мурал із зображенням шведа та бельгійця з'явився на стіні неподалік від Сан-Сіро.

Ібрагімовіч та Лукаку отримали покарання за сутичку у чвертьфіналі Кубка Італії

Ібрагімовіч та Лукаку ледь не влаштували бійку у чвертьфіналі Кубка Італії. Партнерам і арбітрам вдалося розтягнути "забіяк", але інцидент отримав величезний резонанс. Тепер жителі Мілана матимуть додаткову згадку про конфлікт двох титанів. "Обличчям до обличчя, серцем до серця", – такий підпис залишили автори монументальної роботи.

Додамо, що нова битва Мілана та Інтера відбудеться 21 лютого. "Нерадзуррі" перебувають на вершині турнірної таблиці Серії А, а сусіди відстають всього на одне очко.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана