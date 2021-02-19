Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович признался, что планирует принять участие в фестивале итальянской песни Санремо. Конкурс пройдет с 2 по 6 марта этого года. Также планируют привлечь и лидера Милана Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович и я будем двумя цыганами на сцене. Я не знаю, что может случиться. Будет весело, но я не знаю, будем ли мы петь. Я хуже всего умею петь и танцевать.

Стычка Ибрагимовича и Лукаку стала украшением улицы Милана неподалеку от Сан-Сиро

Я не представляю, как это будет противно, но надо пойти туда, чтобы посмотреть, что из этого получится. Ибра тоже не умеет петь, но танцует он значительно лучше, чем я", – цитирует Михайловича Telegraf.

Ожидается, что Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович будет просить у своих клубов отпуск на период со 2 по 6 марта для участия в одном из самых популярных песенных конкурсов Италии, который проводится с 1951 года.

Лидер Милана успешно принял участие в шоу "Голос" и в эфире раскрыл личный секрет Ибрагимовича