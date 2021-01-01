Влітку 2017-го Мілан заплатив леверкузенському Байєру 23 з гаком мільйони євро за перспективного хавбека Хакана Чалханоглу. На той момент 23-річний турок подавав великі надії і мав стати ключовою фігурою у побудові чергового "нового" Мілана. Вийшло не відразу. У якийсь момент здавалося, що це ще один трансферний провал "россонері".

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Поступово Чалханоглу адаптувався і почав грати все впевненіше. Зараз він є одним із ключових творців успіху команди, яка стала абсолютно найкращою в Серії А у 2020 році і заслужено пішла на різдвяні канікули на першій сходинці турнірної таблиці.

Внесок Хакана у ці результати важко переоцінити. У нинішньому сезоні він вже зіграв 20 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 9 результативних передач. В команді Стефано Піолі турок розкрився як топовий плеймейкер. Серед усіх футболістів п'яти провідних ліг Європи ніхто не створив для своїх партнерів стільки шансів забити гол, як "десятка" Мілана – 53. Причому відрив від решти переслідувачів дуже відчутний.

Most chances created in Europe's top five leagues this season:



⬢ Hakan Çalhanoğlu (53)

⬡ Jack Grealish (43)

⬡ Bruno Fernandes (41)

⬡ Memphis Depay (41)

⬡ Kevin De Bruyne (40)



Only one man has hit a half-century. #SquawkaScout pic.twitter.com/ISA5lsqtil — Squawka Football (@Squawka) December 23, 2020

На фоні таких показників стає дивно, як клуб допустив ситуацію, що гравець може піти в іншу команду безкоштовно. Річ у тім, що контракт Чалханоглу чинний лише до наступного літа, а нову угоду ще не підписали. Це спровокувало масу чуток – від нібито бажання самого гравця збільшити свою зарплату в рази до зазіхань інших клубів. Зокрема, йшлося про предметний інтерес з боку Манчестер Юнайтед та Ювентуса.

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Зрештою, це все так і залишилося чутками. Нещодавно агент турка побував у Casa Milan, де провів предметні переговори з Мальдіні та Ко. Тут варто відзначити бажання самого гравця залишитися на Сан-Сіро. Для цього Хакан готовий відхилити більш грошовиті пропозиції. Вже найближчим часом очікується оголошення про нові контракти для нього, а також для Джіджі Доннарумми.

Напевно, успіхи на футбольному полі надихнули Чалханоглу шукати нові виклики. Під час свят він повернувся на батьківщину, де взяв участь у популярному шоу "Голос". Через пандемію у Туреччині вирішили не проводити черговий сезон пісенного змагання, але все ж знайшли спосіб порадувати прихильників. Був підготований спеціальний новорічний випуск, де учасниками стали тамтешні знаменитості.

Calhanoglu had participated in The Voice Turkey during the Christmas break pic.twitter.com/dW8qWRKcDl — Milan Eye (@MilanEye) December 31, 2020

Для свого виступу півзахисник Мілана обрав турецьку народну пісню і зумів завоювати симпатію усіх членів журі. Конкурс судили співачка Хадісе, її колеги Мурат Боз та Ебру Гундеш, а також зірка тамтешнього телебачення, комік та актор Беязіт Озтюрк. Хоча останнього Хакан символічно обрав своїм наставником у шоу, але головна увага дісталася зовсім не йому.

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Виявилося, що одним із шанувальників творчості Ебру Гундеш є Златан Ібрагімовіч. Улюбленою піснею швед назвав композицію під назвою Çingenem. Послухати можна тут. І це не просто вигадка Хакана. Разом з Іброю він записав спеціальне відео, яке ледь не розчулило шоковану Ебру. На радощах вона навіть виконала маленький фрагмент із пісні – спеціально для Златана.

“Eşime hediye almam, çünkü o zaten Zlatan’a sahip”, “Tanrı benim!” gibi cümleler kuran Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı. En sevdiği şarkı da Çingenem... pic.twitter.com/dzgjxXWI1k — Oğulcan Akçe️ (@fifakulubu) December 31, 2020

В кінці свого виступу Чалханоглу подякував за запрошення і нагородив членів журі подарунками. Жінкам він презентував по розкішному букету квітів, а чоловікам – по футболці Мілана з десятим номером та їхніми прізвищами на спині.

Додамо, що на цьому музичні експерименти "россонері" не припиняться. Через два місяці естафету від Хакана перехопить Ібрагімовіч. Златан буде спеціальним гостем на традиційному Фестивалі італійської пісні в Сан-Ремо, який проводиться з 1951 року. Цьогоріч він пройде з 2-го по 6-те березня, а зірковий ветеран Мілана буде перебувати там протягом усіх п'яти днів. На цьому фестивалі оберуть учасника Євробачення від Італії.

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