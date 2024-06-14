Мадридський клуб пильно стежить за будь-якими рухами конкурентів у гонитві за українським легіонером каталонців Артемом Довбиком.

Напередодні стало відомо, що в активну боротьбу за форварда Жирони Артема Довбика включився Наполі. Партенопейці нарешті зробили першу фінансову пропозицію щодо українця, запропонувавши каталонцям 35 мільйонів євро.

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Головний претендент на володаря Пічічі – мадридський Атлетіко, який раніше дратував Жирону сумою у 25 мільйонів, був змушений оперативно піднімати ставки. За повідомленням журналіста Уго Кондеса, "матрацники" миттєво відповіли на закид Наполі, повторивши пропозицію італійців.

"Атлетіко хоче якнайшвидше завершити підписання Ле Нормана і Довбика. Вони пропонують Жироні 35 мільйонів за українця", – заявив Кондес у програмі Radioestadio на Onda Cero.

Нагадаємо, у контракті Артема з Жироною є пункт про відступні, які, за інформацією Футбол 24, становлять 50 мільйонів євро.

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