Керівництво Атлетіко планує оновити склад команди, щоб збільшити шанси в боротьбі за трофеї.

Мадридці хочуть реструктуризувати і омолодити її, тому підшукують гравців з досвідом, у яких є жага до завоювання титулів.

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Як інформує Marca, Атлетіко сфокусувався на трансфері Александера Сьорлота. "Матрацники" готові викласти за нападника Вільяреала близько 30-35 мільйонів євро.

Якщо не вдасться домовитися зі Сьорлотом, то вони розглянуть можливість підписати Артема Довбика або Сергу Гірассі із Штутгарта. Раніше українець вважався, однією з пріоритетних цілей Атлетіко.

Крім того, в планах головного тренера мадридців Дієго Сімеоне також підписати Крістіана Москеру (Валенсія), Робіна Ле Норманна (Реал Сосьєдад), Матса Віффера (Фейєнорд).

Також Ателтіко шукає правого флангового захисника, щоб підсилити конкуренцію, а якщо клуб покинуть Лемар та Сауль, мадридців підпишуть лівого півзахисника.

Нагадаємо, Атлетіко у поточній кампанії Ла Ліги посідає четверту сходинку у турнірній таблиці і забезпечив собі участь в Лізі чемпіонів.

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