"Я не можу погодитися з тим, що Лунін має знову стати дублером Куртуа. У Луніна контракт до 2025 року і він не поспішає його продовжувати. Він розуміє, що зараз йому дуже важливо показати себе на Євро-2024, оскільки за ним стежитимуть скаути багатьох клубів світу.

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Якщо Лунін зіграє на чемпіонаті Європи успішно, Реал отримає безліч пропозицій і, можливо, відпустить свого українського воротаря. Андрія точно не влаштовує перспектива бути вічним другим номером, і без гарантій стабільної гри він захоче піти.

Тримати голкіпера такої якості на лаві запасних, а потім відпускати його через рік безкоштовно – просто не вигідно Мадриду. Тому я бачу два можливі варіанти розвитку ситуації: або Лунін отримає обіцянку стабільно грати за Реал і цього літа підпише новий контракт, або його продадуть в інший топ-клуб. Преса вже повідомляла про інтерес Баварії, якій потрібна заміна Мануеля Нойєра", – сказав Бєланов у коментарі Winwin.

Нагадаємо, претендентами на Луніна, окрім мюнхенців, називають Атлетіко, Арсенал, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

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