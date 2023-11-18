Евертон зіткнувся з небувалими проблемами, які поставлять під сумнів перебування в АПЛ.

Після рішення про зняття з "ірисок" 10 балів за порушення фінансового фейр-плей три англійські клуби вирішили подати позов на мерсисайдців.

Миколенко може покинути Евертон – ЗМІ розсекретили причину ймовірного трансферу

Як інформує Daily Mail, якщо Бернлі, Лестер та Лідс виграють компенсаційний позов проти Евертона у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів, то з мерсисайдців знімуть ще 9 очок.

Потенційні покупці Евертона, компанія 777 Partners, зобов'язалася надавати близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів на місяць для покриття поточних витрат клубу, поки англійська Прем'єр-ліга оцінює їхню пропозицію про придбання.

Видання зазначає, що потенційні власники не хочуть платити вищезгадану компенсацію. А через неможливість виплатити суму Евертон отримає додаткове покарання у вигляді зняття 9 очок.

Нагадаємо, що за Евертон виступає захисник Віталій Миколенко. Наразі клуб українця перебуває на передостанній сходинці в турнірній таблиці АПЛ з чотирма балами.

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном