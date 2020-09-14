Третій тур французької Ліги 1 ознаменувався гучним скандалом. У матчі між ПСЖ та Марселем було зафіксовано мінімальну перемогу гостей, а наприкінці гри сталася масова бійка, в результаті якої п'ятеро гравців побачили перед собою червоні картки. Найемоційнішою стала перепалка між форвардом парижан Неймаром та захисником провансальців Альваро Гонсалесом. Бразилець спочатку вдарив іспанця у голову, а пізніше звинуватив у проявах расизму.

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Здавалося б, після гри все мало б закінчитись, та як би не так. Зловмисники "злили" у мережу номер телефону Гонсалеса і захиснику Марселя довелось провести не найспокійнішу ніч. Альваро безперервно телефонували невідомі, погрожуючи розправою після сутички з Неймаром. Погрожували вбити як його самого, так і його сім'ю.

До слова, ПСЖ зазнав другої поразки поспіль на старті сезону і йде в зоні перехідних матчів – на 18-му місці. Марсель з шістьма очками піднявся на 5-е місце. Перемога у перенесеному матчі першого туру проти Сент-Етьєна зможе вивести команду в одноосібні лідери.

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