Ліга 1, 3 тур

ПСЖ – Марсель – 0:1

Гол: Товен, 31

Вилучення: Курзава, 90+7, Паередес, 90+7, Неймар, 90+9 – Бенедетто, 90+7, Амаві, 90+7

Томас Тухель досі повинен вирішувати кадрові проблеми, адже через коронавірус парижани не можуть розраховувати на двох топ-нападників – Кліана Мбаппе та Мауро Ікарді. Ба більше, Алессандро Флоренці лише позавчора перейшов у французький клуб і вже мусить виходити у стартовому складі – більше на правому фланзі захисті грати просто нікому.

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Останніми роками саме Марсель заявляє про себе як головного конкурента ПСЖ. Принциповість протистояння далася взнаки вже на самому початку зустрічі. На 11-й хвилині арбітр був змушений заспокоювати Пайє та Неймара, які ледь не влаштували сутичку, – обоє отримали по гірчичнику.

Згодом напруга трохи спала, і команди вирішили пограти безпосередньо у футбол. Загалом, гра була рівною: ПСЖ більше тримав м'яч, а Марсель був гострішим у своїх атаках. В середині тайму гості отримали право на стандард далеко від воріт. Пайє майстерно закрутив подачу до штрафного майданчика, де парижани проспали Товена – Флоріан з метра розстріляв Серхіо Ріко.

Завершення першої половини видалося "гарячим". Щоправда, футбол знову відійшов на другий план. Папе Гуйє у підкаті чисто вибив м'яч з-під ніг Неймара, але бразилець увімкнув артистизм. Футболісти завелися, почали діяти жорстко і на останніх хвилинах тайму влаштували кілька мінімальних сутичок.

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З роздягалень команди повернулись такими ж рішучими. ПСЖ міцно затиснув суперника на його половині і навіть зумів зрівняти рахунок. Ді Марія вирвався на оперативний простір у штрафному і переграв Манданда, однак гол скасували через офсайд. Доля повернула борг парижанам дуже швидко. Ледь не у зустрічній атаці вже забив Марсель – Бенедетто класно упіймав м'яч на добиванні, але перед тим Товен забрався у положення поза грою.

На 70-й хвилині розкішний момент втратив Неймар. Бразилець опинився перед порожніми воротами, але у стрибку не зумів дотягнутися до м'яча. Далі команди продовжили грати на зустрічних курсах і не цуралися зривати атаки одна одної фолами. Найбільше діставалося Пайє – Дімітрі за якихось дві хвилині посадив на жовті Паредеса і Ді Марію.

Гра, як то кажуть, дивилася: швидкості, моменти, боротьба. У завершальні хвилини було важко комусь віддати перевагу. ПСЖ докладав максимум зусиль, аби зрівняти рахунок, а Марсель не відсиджувався в захисту і також намагався створювати моменти. Очевидно, що клас гравців у провансальців не дозволяв остаточно перемістити гру до володінь суперника, але у браку самовідданості хлопцям Віллаша-Боаша дорікнути не можна було.

У компенсований час пристрасті досягли апогею. Неймар таки опинився у епіцентрі масової бійки. Рефері вилучив відразу п'ять футболістів. Щоб покарати бразильця знадобилася допомога VAR. Також достроково поле покинули Курзава, Паредес, Бенедетто та Амаві.

Зрештою, Марсель втримав переможний рахунок та вперше за 9 років переміг ПСЖ. Підопічні Томаса Тухеля розпочали сезон із двох поразок у двох матчах і перебувають на дні таблиці.

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