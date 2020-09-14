Матч третього туру чемпіонату Франції завершився з рахунком 1:0 на користь провансальців. Наприкінці гри сталася масова бійка в результаті якої 5 гравців побачили перед собою "червоне світло". Форвард ПСЖ Неймар вдарив Гонсалеса у голову, а пізніше звинуватив іспанця у проявах расизму.

ПСЖ – Марсель – відеоогляд резонансного дербі, яке завершилося масовою бійкою

Гравець Марселя теж не залишив таку заяву без відповіді, залишивши у своєму твіттері саркастичний пост, закликавши Неймара навчитися програвати. Однак Ней не вгамувався і у реплаях вдруге образив Гонсалеса.

"Ти – не чоловік, якщо не можеш визнати свою помилку, поразки – це частина спорту. Образи і расизм в нашому житті? Ні, я не згоден. Я не поважаю тебе! Ти безхарактернний! Зізнайся, що ти сказав насправді, чувак... Будь чоловіком! Расист", – написав Неймар.

ПСЖ вперше за 9 років програв Марселю і опустився на дно – Неймар провокує бійку з п'ятьма вилученнями