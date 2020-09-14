Третий тур французской Лиги 1 ознаменовался громким скандалом. В матче между ПСЖ и Марселем была зафиксирована минимальная победа гостей, а в конце игры произошла массовая драка, в результате которой пятеро игроков увидели перед собой красные карточки. Самой эмоциональной стала перепалка между форвардом парижан Неймаром и защитником провансальцев Альваро Гонсалесом. Бразилец сначала ударил испанца в голову, а потом обвинил в проявлениях расизма.

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Казалось бы, после игры все должно было закончиться, но как бы не так. Злоумышленники "слили" в сеть номер телефона Гонсалеса и защитнику Марселя пришлось произвести не самую спокойную ночь. Альваро непрерывно звонили неизвестные, угрожая расправой после столкновения с Неймаром. Угрожали убить как его самого, так и его семью.

К слову, ПСЖ потерпел второе поражение подряд на старте сезона и идет в зоне переходных матчей – на 18-м месте. Марсель с шестью очками поднялся на пятое место. Победа в перенесенном матче первого тура против Сент-Этьена сможет вывести команду в единоличные лидеры.

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