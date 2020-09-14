Вже у компенсований час звітного матчу на полі сталася бійка. Арбітр показав червоні картки відразу п'ятьом футболістам, зокрема і Неймару, який вдарив захисника Марселя Альваро Гонсалеса.

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Головний рефері спочатку не помітив цей епізод, але асистенти VAR не залишили інцидент без уваги. Коли Неймар ішов з поля, він поскаржився на поведінку Гонсалеса резервному арбітрові, а також прокричав в камеру на боковій лінії, що вдарив іспанця, тому що той – расист.

Вже після гри Ней у своєму твіттері прокоментував свою поведінку: "Шкодую лише про одне, що не вдарив цю наволоч в обличчя. VAR легко розгледів мою "агресію". А тепер я дуже хотів би подивитися повтор моменту, де мене називають мавпою і сучим сином".

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