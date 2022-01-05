"Оптимізм Лапорти щодо майбутніх трансферів? я згоден із ним. Я налаштований дуже оптимістично. Мені подобаються його амбіції, і я в захваті від нього. Ми працюємо над тим, щоб повернутись. Ми близькі до зони Ліги чемпіонів. Це нелегко, але ми вперто працюємо, щоб повернути Барсу туди, де вона заслуговує бути. Ми на правильному шляху.

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Ми були дев'ятими, а стали п'ятими. Ми повертаємося. Ми повертаємось до позиційної гри, до своєї моделі. Трансфер Феррана Торреса... Ми працюємо над угодами, щоб запросити нових гравців. Ми працюємо 24 години на добу.

Ми маємо слідувати за президентом, це дуже позитивне послання. Якщо ми поринемо в страждання, нічого доброго не вийде. Ми маємо бути позитивними і продовжувати протистояти ситуації так", – цитує Хаві Diario Sport.

Нагадаємо, Барселона несподівано не зуміла пройти груповий етап Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Бенфіку та Баварію.

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