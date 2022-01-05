"Оптимизм Лапорты по поводу будущих трансферов? Я согласен с ним. Я настроен очень оптимистично. Мне нравятся его амбиции, и я в восторге от него. Мы работаем над тем, чтобы вернуться. Мы близки к зоне Лиги чемпионов. Это нелегко, но мы упрямо работаем, чтобы вернуть Барсу туда, где она заслуживает быть. Мы на правильном пути.

"Пусть весь мир готовится, потому что мы вернулись": Лапорта эпично ответил на вопрос о возможности подписать Холанда

Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к позиционной игре, к своей модели. Трансфер Феррана Торреса... Мы работаем над сделками, чтобы пригласить новых игроков. Мы работаем 24 часа в день.

Мы должны следовать за президентом, это очень положительное послание. Если мы окунемся в страдание, ничего хорошего не получится. Мы должны быть положительными и продолжать противостоять ситуации так", – цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, Барселона неожиданно не смогла пройти групповой этап Лиги чемпионов, пропустив вперед Бенфику и Баварию.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги