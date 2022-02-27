"Ми не повинні вдавати, що це не проблема. Ситуація загалом в Україні для мене, для мого персоналу та для гравців жахлива. Ніхто цього не очікував. Це здається нереальним, як я вже сказав, це затуманює наші думки, це затуманює наш настрій перед фіналом Кубка ліги.

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І це приносить величезну невизначеність. Але все значно важче для всіх людей та сімей, які насправді залучені більше, ніж ми. Наші найкращі побажання та думки, очевидно, з ними, це абсолютно найголовніше. І все ж таки існує так багато невизначеностей навколо ситуації в нашому клубі та ситуації у Великобританії з такими сценаріями, що немає сенсу коментувати це", – цитує Тухеля ВВС.

Нагадаємо, сьогодні о 18:30 Челсі розіграє з Ліверпулем Кубок англійської ліги.

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