''Ми навіть в душ не заходимо": як Маліновський тренується в Аталанті

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів про відновлення тренувань на клубній базі Аталанти.

"Тренуємося групами. Нас збирають по шість чоловік. Поле розділене на шість частин, тому ніхто не перетинається. У кожного футболіста по два м'ячі, ними не міняємося. Все ретельно дезінфікується, за цим пильно стежать. На базі ми нікуди не заходимо. Навіть в душ. Приїхали, на вулиці переодяглися, вийшли на поле.

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Ніякого масажу – всі контакти заборонені. У кожного по два комплекти форми, ми самі все перемо. У кожного своя вода. По суті, ти працюєш сам, лише під наглядом тренерів, які тебе контролюють. Коли йде бігова робота, то шістка ділиться на дві частини, і ми втрьох на відстані один від одного бігаємо навколо поля. Все дуже строго й організовано.

По воротах також поки ніхто не б'є. У нас є спеціальна натягнута сітка. Б'єш в неї – відробляєш передачі, прийом, зміну напрямку і так далі. Передач між собою поки немає. Повторюся, нам заборонено обмінюватися м'ячами.

Коли ввели суворий карантин, клуб надіслав кожному футболістові бігові доріжки, тренери скидали нам програму, і ми виконували її у пульсометрах. За три тижні я намотав 230 кілометрів. Коли вийшов на поле, різницю, звичайно, відразу відчув. Але все одно не так, як тоді, коли ти приходиш з відпустки, після місячного відпочинку. До інтенсивної роботи, думаю, ми готові. Стан хороший, навантаження витримаю", – сказав Маліновський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Аталанта дозволила гравцям займатися на тренувальній базі з 5 травня. Командні тренування планують розпочати 18 травня.

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