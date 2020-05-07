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''Ми навіть в душ не заходимо": як Маліновський тренується в Аталанті

7 травня 10:23 496 Читать на русском
''Ми навіть в душ не заходимо": як Маліновський тренується в Аталанті
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів про відновлення тренувань на клубній базі Аталанти.

"Тренуємося групами. Нас збирають по шість чоловік. Поле розділене на шість частин, тому ніхто не перетинається. У кожного футболіста по два м'ячі, ними не міняємося. Все ретельно дезінфікується, за цим пильно стежать. На базі ми нікуди не заходимо. Навіть в душ. Приїхали, на вулиці переодяглися, вийшли на поле.

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Ніякого масажу – всі контакти заборонені. У кожного по два комплекти форми, ми самі все перемо. У кожного своя вода. По суті, ти працюєш сам, лише під наглядом тренерів, які тебе контролюють. Коли йде бігова робота, то шістка ділиться на дві частини, і ми втрьох на відстані один від одного бігаємо навколо поля. Все дуже строго й організовано.

По воротах також поки ніхто не б'є. У нас є спеціальна натягнута сітка. Б'єш в неї – відробляєш передачі, прийом, зміну напрямку і так далі. Передач між собою поки немає. Повторюся, нам заборонено обмінюватися м'ячами.

Коли ввели суворий карантин, клуб надіслав кожному футболістові бігові доріжки, тренери скидали нам програму, і ми виконували її у пульсометрах. За три тижні я намотав 230 кілометрів. Коли вийшов на поле, різницю, звичайно, відразу відчув. Але все одно не так, як тоді, коли ти приходиш з відпустки, після місячного відпочинку. До інтенсивної роботи, думаю, ми готові. Стан хороший, навантаження витримаю", – сказав Маліновський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Аталанта дозволила гравцям займатися на тренувальній базі з 5 травня. Командні тренування планують розпочати 18 травня.

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