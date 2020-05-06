Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум

Сергій Ребров справді може очолити Фенербахче. Турецькі ЗМІ розвивають тему можливого трансферу колишнього головного тренера київського Динамо.

Ребров може поповнити українську діаспору в Суперлізі Туреччини. Видання Fotospor зібрало детальну інформацію про інтерес до наставника Ференцвароша, який виявляють впливові бізнесмени. Так, його кандидатура подобається не лише президенту Алі Кочу, а й турецько-американському бізнесмену, який сприяв обранню боса Фенера. Щоправда, головним фаворитом керівництво начебто став Мануель Пеллегріні – півфіналіст Ліги чемпіонів з Вільяреалом, срібний призер Іспанії з Реалом, тріумфатор АПЛ з Манчестер Сіті, який нещодавно провалився у Вест Хемі з Ярмоленком і компанією.

Ребров має шанс очолити Фенербахче

План Б полягає в тому, щоб залучити відносно молодого і вже успішного фахівця. Сюди підходить також Ненад Б'єліца, звільнений з Динамо Загреб лише через фінансові причини і холодний конфлікт зі скандальним колишнім президентом клубу. Згаданий бізнесмен Садеттін Саран хвалить Реброва за його успіхи зі скромним за турецькими мірками Ференцварошем, чий склад у 4 рази дешевший, ніж у хорватів. Тут і чемпіонство, і перший за кільканадцять років виступ на груповому етапі єврокубків.

Натомість у Фенербахче останнім часом не дуже справи з фінансами, а українець вміє приносить результат в умовах обмеженого бюджету. Стамбульський гранд відчуває регулярні проблеми з УЄФА та порушенням фінансового фейр-плей, відтак партнер Коча вважає Реброва кращим варіантом, ніж Б'єліца, в якого було більше можливостей. Ведучий і директорів телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов у розмові з Fotospor заявив, що спілкувався з екс-наставником київського Динамо. Цікаво, що його розповідь чомусь почалася саме з цього варіанту розвитку подій.

"Коли я запитав, чи повернеться він у Динамо в майбутньому, я отримав відповідь: "Усе може статися". Він сказав мені: "Тренери приречені, в них немає таких шансів до кінця відпрацювати 5-річний контракт, як у футболістів". На питання про Фенербахче, відповідь пролунала таким чином: "Я також уважно стежу за цією темою. Зі мною поки не зв’язувалися. Однак ніхто не знає, що принесе завтра".

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Варто відзначити, що президент Фенера опосередковано контактував з усіма названими кандидатами, а особисті зустрічі проводив з окремими людьми. Очевидно, щось у темі приходу Реброва є правдою, хоча це турецькі ЗМІ, які полюбляють прикрашати реальність. Повідомляють, що Б'єліца на початку висунувся у фаворити, але потім поступився Пеллегріні. Утім, чилійського наставника від Стамбулу відділяють надто високі вимоги. Ребров же став такою собі темною конячкою і цілком може створити усім сюрприз.

Хто б не очолив Фенербахче, йому запропонують однаковий контракт на 8 матчів Суперліги, які залишилися до завершення сезону, плюс 1 рік плюс ще 3. За цей 8-матчевий період головний тренер отримає чверть зарплатні від тої, яку запишуть у контракті на наступний сезон. Додатково за виграш Кубка Туреччини передбачено премію у розмірі 200 тисяч євро. Якщо ж не вдасться реваншуватися (у першому півфіналі програли Трабзонспору 1:2), але вийде кваліфікуватися в Лігу Європи через чемпіонат, бонус становитиме 100 тисяч євро.

Головний нюанс і ризик полягає в тому, що керманич зовсім не отримає часу на адаптацію. Якщо Ребров очолить Фенербахче і не виграє мінімум 5 матчів з 9 (з врахуванням кубкової дуелі), контракт не буде продовжено на наступний сезон. З іншого боку, за чемпіонство у 2021 році вже навіть передбачені солідні преміальні – 500 тисяч євро. Чи продовжать угоду ще на 3 сезони, тренер зможе дізнатися уже в ході наступного розіграшу, залежно від успіхів.

Перевагою українського фахівця є підтримка різних ліній керівництва. Друг президента Фенера працює з менеджером нашого тренера і повідомив йому своє бачення ситуації. Це Емер Урзун, інший близький соратник Алі Коча, і він навів кілька сильних сторін Реброва: володіє гарною англійською та іншими іноземними мовами; виграв 3 чемпіонати з останніх 6 завершених (і впевнене лідерство зараз), причому в різних країнах; пограв за Фенербахче і знайомий з місцевою специфікою. Водночас невідомо, чи є в наставника Ференцвароша можливість достроково розірвати контракт, тому вільний Б'єліца може випередити його на фініші.

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