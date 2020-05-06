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Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум

6 травня 15:15 11976 Читать на русском
Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум
Сергій Ребров колись грав за Фенербахче, тепер стане тренером турецького гранда?
Тарас Котів Тарас Котів

Сергій Ребров справді може очолити Фенербахче. Турецькі ЗМІ розвивають тему можливого трансферу колишнього головного тренера київського Динамо.

Ребров може поповнити українську діаспору в Суперлізі Туреччини. Видання Fotospor зібрало детальну інформацію про інтерес до наставника Ференцвароша, який виявляють впливові бізнесмени. Так, його кандидатура подобається не лише президенту Алі Кочу, а й турецько-американському бізнесмену, який сприяв обранню боса Фенера. Щоправда, головним фаворитом керівництво начебто став Мануель Пеллегріні – півфіналіст Ліги чемпіонів з Вільяреалом, срібний призер Іспанії з Реалом, тріумфатор АПЛ з Манчестер Сіті, який нещодавно провалився у Вест Хемі з Ярмоленком і компанією.

Ребров має шанс очолити Фенербахче

План Б полягає в тому, щоб залучити відносно молодого і вже успішного фахівця. Сюди підходить також Ненад Б'єліца, звільнений з Динамо Загреб лише через фінансові причини і холодний конфлікт зі скандальним колишнім президентом клубу. Згаданий бізнесмен Садеттін Саран хвалить Реброва за його успіхи зі скромним за турецькими мірками Ференцварошем, чий склад у 4 рази дешевший, ніж у хорватів. Тут і чемпіонство, і перший за кільканадцять років виступ на груповому етапі єврокубків.

Натомість у Фенербахче останнім часом не дуже справи з фінансами, а українець вміє приносить результат в умовах обмеженого бюджету. Стамбульський гранд відчуває регулярні проблеми з УЄФА та порушенням фінансового фейр-плей, відтак партнер Коча вважає Реброва кращим варіантом, ніж Б'єліца, в якого було більше можливостей. Ведучий і директорів телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов у розмові з Fotospor заявив, що спілкувався з екс-наставником київського Динамо. Цікаво, що його розповідь чомусь почалася саме з цього варіанту розвитку подій.

"Коли я запитав, чи повернеться він у Динамо в майбутньому, я отримав відповідь: "Усе може статися". Він сказав мені: "Тренери приречені, в них немає таких шансів до кінця відпрацювати 5-річний контракт, як у футболістів". На питання про Фенербахче, відповідь пролунала таким чином: "Я також уважно стежу за цією темою. Зі мною поки не зв’язувалися. Однак ніхто не знає, що принесе завтра".

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Варто відзначити, що президент Фенера опосередковано контактував з усіма названими кандидатами, а особисті зустрічі проводив з окремими людьми. Очевидно, щось у темі приходу Реброва є правдою, хоча це турецькі ЗМІ, які полюбляють прикрашати реальність. Повідомляють, що Б'єліца на початку висунувся у фаворити, але потім поступився Пеллегріні. Утім, чилійського наставника від Стамбулу відділяють надто високі вимоги. Ребров же став такою собі темною конячкою і цілком може створити усім сюрприз.

Хто б не очолив Фенербахче, йому запропонують однаковий контракт на 8 матчів Суперліги, які залишилися до завершення сезону, плюс 1 рік плюс ще 3. За цей 8-матчевий період головний тренер отримає чверть зарплатні від тої, яку запишуть у контракті на наступний сезон. Додатково за виграш Кубка Туреччини передбачено премію у розмірі 200 тисяч євро. Якщо ж не вдасться реваншуватися (у першому півфіналі програли Трабзонспору 1:2), але вийде кваліфікуватися в Лігу Європи через чемпіонат, бонус становитиме 100 тисяч євро.

Головний нюанс і ризик полягає в тому, що керманич зовсім не отримає часу на адаптацію. Якщо Ребров очолить Фенербахче і не виграє мінімум 5 матчів з 9 (з врахуванням кубкової дуелі), контракт не буде продовжено на наступний сезон. З іншого боку, за чемпіонство у 2021 році вже навіть передбачені солідні преміальні – 500 тисяч євро. Чи продовжать угоду ще на 3 сезони, тренер зможе дізнатися уже в ході наступного розіграшу, залежно від успіхів.

Перевагою українського фахівця є підтримка різних ліній керівництва. Друг президента Фенера працює з менеджером нашого тренера і повідомив йому своє бачення ситуації. Це Емер Урзун, інший близький соратник Алі Коча, і він навів кілька сильних сторін Реброва: володіє гарною англійською та іншими іноземними мовами; виграв 3 чемпіонати з останніх 6 завершених (і впевнене лідерство зараз), причому в різних країнах; пограв за Фенербахче і знайомий з місцевою специфікою. Водночас невідомо, чи є в наставника Ференцвароша можливість достроково розірвати контракт, тому вільний Б'єліца може випередити його на фініші.

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Динамо Динамо Головне Статті Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Ненад Б’єліца Ненад Б’єліца Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Тарас Котів Олександр Денисов
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