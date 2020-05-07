"Мы даже в душ не заходим": как Малиновский тренируется в Аталанте

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о возобновлении тренировок на клубной базе Аталанты.

"Тренируемся группами. Нас собирают по шесть человек. Поле разделено на шесть частей, поэтому никто не пересекается. У каждого футболиста по два мяча, ими не меняемся. Все тщательно дезинфицируется, за этим пристально следят. На базе мы никуда не заходим. Даже в душ. Приехали, на улице переоделись, вышли на поле.

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Никакого массажа – все контакты запрещены. У каждого по два комплекта формы, мы сами все стираем. У каждого своя вода. По сути, ты работаешь сам, только под наблюдением тренеров, которые тебя контролируют. Когда идет беговая работа, то шестерка делится на две части, и мы втроем на расстоянии друг от друга бегаем вокруг поля. Все очень строго и организованно.

По воротам также пока никто не бьет. У нас есть специальная натянута сетка. Бьешь в нее – отрабатываешь передачи, прием, изменение направления и так далее. Передач между собой пока нет. Повторюсь, нам запрещено обмениваться мячами.

Когда ввели строгий карантин, клуб прислал каждому футболисту беговые дорожки, тренеры скидывали нам программу, и мы выполняли ее в пульсометре. За три недели я намотал 230 километров. Когда вышел на поле, разницу, конечно, сразу почувствовал. Но все равно не так, как тогда, когда ты приходишь из отпуска, после месячного отдыха. К интенсивной работе, думаю, мы готовы. Состояние хорошее, нагрузки выдержу", – сказал Малиновский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Аталанта разрешила игрокам заниматься на тренировочной базе с 5 мая. Командные тренировки планируют начать 18 мая.

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